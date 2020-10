ASL Airlines prévoit des dessertes tout au long du mois de novembre entre l’Algérie et la France

La compagnie aérienne ASL Airlines a prévu, tout le long du mois de novembre prochain, plusieurs vols spéciaux au départ de 3 villes Algériennes vers les deux villes françaises Paris et Lyon.

En effet, la compagnie aérienne française ASL Airlines a prolongé son programme de dessertes jusqu’à la fin du mois de novembre, en prévoyant plusieurs vols entre l’Algérie et la France, au départ de plusieurs villes Algériennes, à savoir : Alger, Béjaïa, et Annaba, en destination de Paris et Lyon.

Par ailleurs, les vols sur la ligne Alger – Paris Charles de Gaulle, et Alger – Lyon sont prévus pour le 2, 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, et 28 novembre. Les vols au départ de Béjaïa vers Paris Charles de Gaulle seront opérés le 7, 14, 21, et 28 novembre, tandis que ceux au départ d’Annaba vers Lyon sont prévus pour le 6, 13, 20, et 27 novembre prochain.

Toutefois, ces vols sont réservés aux citoyens européens, aux étrangers résidents dans un pays Schengen, aux Algériens titulaires d’un visa D (visa d’installation) émis par un pays de l’espace Schengen.

En outre, les passagers devront avoir une attestation de déplacement vers la France, une déclaration sur l’honneur d’absence de symptômes de Covid-19, ainsi qu’une fiche de traçabilité. Les voyageurs devront aussi présenter un examen de dépistage virologique datant de moins de 72 heures avant le vol.

Rédaction d’Algérie360.