Appels à l’annulation du régime spécial de retraite des “cadres supérieurs” de l’État

Vers le début de cette semaine, plusieurs citoyens et universitaires ont lancé une pétition appelant à l’annulation du régime spécial de retraite (FSR), qui « privilégie » uniquement « les cadres supérieurs » de l’État.

Selon le quotidien Liberté, les signataires dont l’universitaire Mohamed Hennad, demandent aux autorités de « procéder à l’unification du régime de retraite nationale à travers l’annulation du régime spécial de retraite (FSR) lequel incarne une véritable forme d’apartheid dans notre pays ».

Les initiateurs de la pétition estiment que « l’existence d’un fonds spécial des retraites est devenue une simple spoliation des deniers publics au bénéfice d’une catégorie de privilégiés dont certains ont fait beaucoup de mal au pays ». Puisque, selon eux, la longue liste des bénéficiaires comprend « tous les ‘cadres supérieurs’ de l’État et de l’armée, mais aussi la direction du FLN et de ses organisations satellitaires ».

Les initiateurs de cet appel trouvent anormal qu’il existe d’un double système de retraite dans le pays ; un qui concerne tous les salariés (secteur public, privé et professions libérales), et un autre pour les cadres supérieurs (anciens ministres, P-DG des entreprises publiques de l’État, d’anciens cadres du FLN, les députés et membres du sénat…) À noter que ces derniers sont payés le Fonds spécial des retraites (FSR), alimenté en partie par la caisse des retraités et par des subventions publiques.

Djilali Hadjadj, journaliste spécialisé dans les questions de retraite, rapporté par le même journal, « cadre supérieur de l’État peut bénéficier d’une pension correspondant non seulement à 100% du dernier salaire perçu, indemnités comprises, mais peut aussi voir sa pension augmenter au fur et à mesure des revalorisations du salaire du dernier poste occupé ».

