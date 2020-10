Alger : Le meurtrier de deux femmes à Bab Ezzouar emprisonné

L’accusé dans l’affaire du meurtre de deux femmes au marché de Dubaï, à Bab Ezzouar, une commune de la capitale, a été placé en détention provisoire en attendant le déroulement de l’enquête.

Selon des sources locales concordantes, le procureur près le tribunal de Dar El Beida, à Alger, a indiqué que le coupable présumé dans le meurtre de deux femmes au marché de Dubaï, à Bab Ezzouar, avait été arrêté le 23 octobre, et est actuellement en détention provisoire en attendant la fin des investigations.

En effet, le coupable, âgé de 18 ans, était le neveu d’une des deux victimes, et il habitait avec les deux femmes en question, âgées de 58 et 46 ans. Le mis en cause a admis les faits tenus à son égard, et a été déféré devant les autorités judiciaires de Dar El Beida.

Par ailleurs, le juge d’instruction a ordonné sa mise en garde à vue dans l’attente de l’enquête. Le coupable présumé est poursuivi pour « meurtre avec préméditation » et pour « vol ».

Rédaction d’Algérie360.