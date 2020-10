Accusé de dopage : « Je suis un athlète propre » (Taoufik Makhloufi)

L’athlète algérien et médaillé d’or aux Jeux olympiques-2012 sur le 1500 m Taoufik Makhloufi a réagi à la polémique faisant état de son implication dans une affaire de dopage révélé par la chaîne de télévision française France 3.

La semaine a été rude pour Toufik Makhloufii, le médaillé olympique du 15 000 m. En effet, dimanche 25 octobre, il était au cœur de la tempête médiatique après des révélations d’une chaîne française, sur des soupçons de dopage, le concernant.

Répondant aux allégations de France 3, Taoufik Makhloufi a déclaré : « Je possède un passeport biologique depuis des années et je suis régulièrement contrôlé, à l’instar de tous les champions, par les instances internationales, à savoir la fédération internationale d’athlétisme et l’Agence mondiale antidopage. Je n’ai jamais fait l’objet d’un contrôle positif. Je suis un athlète propre et ce n’est pas aujourd’hui que je vais changer ».

L’athlète, qui clame son innocence, a ajouté, « Toutes les médailles et les victoires remportées lors des grands événements mondiaux l’ont été grâce au travail, à l’abnégation, à la patience et au sacrifice ».

Pour conclure, le champion algérien a révélé qu’il est victime d’une attaque contre sa personne, et que les auteurs de ces accusations non fondées visent à nuire a sa réputation internationale, « C’est une tentative malsaine qui vise à nuire à ma réputation et à l’image d’un champion olympique. C’est une campagne calomnieuse. Ce n’est pas la première fois que je suis attaqué de la sorte. Ils cherchent à me dénigrer. Ils tentent de salir le sport algérien à travers ma personnalité, mais ils n’arriveront jamais à atteindre leur objectif ».

Ch.LAIB