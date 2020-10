Zeghmati : « La nouvelle constitution renforce les composantes de l’identité algérienne »

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, a déclaré aujourd’hui que l’islam, l’arabe et la langue amazighe sont des composantes de l’identité algérienne et ne peuvent être touchés, et compromis.

Le ministre a ajouté dans son discours lors d’un rassemblement aujourd’hui, mardi, dans la wilaya d’Ain El Defla que la nouvelle constitution vise à établir et renforcer ces constituantes, et que l’amendement de la Constitution n’a laissé aucun doute sur les composantes de l’identité nationale.

Zaghmati a également affirmé, « nous respectons la religion de l’islam, et la nouvelle constitution comprend des dispositions qui ne peuvent pas affecter ni nuire à l’islam parce que c’est la religion d’État. »

En outre, le ministre de la Justice a ajouté, « la langue arabe est notre identité et aucun changement constitutionnel ne peut l’affecter en tant que langue officielle ». En revanche, le premier responsable du secteur de la justice a précisé que l’enseignement en français ne pose pas de problème, car cette langue est un moyen de recherche de connaissances et du savoir, et non un complexe.

Quant à la langue amazighe, Zaghmati a souligné que c’est comme l’arabe et l’islam, et que la constitution préserve cette langue à l’article 4, « Tamazight est une langue nationale et officielle, tout comme l’arabe », attribuant toutefois la question de son développement et de sa promotion aux spécialistes.

Ch.laib