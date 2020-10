Vaccin Coronavirus : Le lancement de la production du deuxième vaccin russe

Le vaccin EpiVacCorona, deuxième vaccin russe contre le Coronavirus a été lancé en production ce mardi 27 octobre 2020 par le Centre national de recherche en virologie et biotechnologie Vektor.

Dans une déclaration faite aujourd’hui, l’agence sanitaire russe Rospotrebnadzor a affirmé que la production du vaccin EpiVacCorona contre le Coronavirus, élaboré par le Centre national de recherche en virologie et biotechnologie Vektor, a été lancée.

Par ailleurs, le vaccin est le deuxième vaccin développé en Russie, après celui du centre Gamaleïa, nommé « Spoutnik V », enregistré en août. 5.000 volontaires participeront aux études du vaccin, qui prendront six mois et commenceront après la réception de la livraison du vaccin en novembre et décembre 2020.

Pour rappel, le 14 octobre, en pleine résurgence de la pandémie, le président russe Vladimir Poutine a annoncé l’enregistrement d’EpiVacCorona qui sera disponible à la population après le lancement de sa production en série.

Rédaction d’Algérie360.