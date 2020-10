Trois nouveaux vols spéciaux entre l’Algérie et la France au programme d’Air France

Trois nouveaux vols spéciaux sont programmé ce mardi 27 octobre entre l’Algérie et la France, opérés par la compagnie aérienne Air France.

Selon la société Aéroports de Paris (ADP), trois vols sont prévus entre l’Algérie et la France ce mardi 27 octobre, et seront tous opérés par la compagnie aérienne française Air France. Deux des trois vols sont au départ de l’Algérie, tandis que le troisième est prévu au départ de la France vers l’Algérie.

Par ailleurs, le premier vol au départ de Paris Charles de Gaulle – Alger Houari Boumediene est prévu ce mardi à 13h. Le deuxième vol sera opéré à 15h50 au départ d’Oran vers Paris Charles de Gaulle, tandis que le troisième et dernier vol pour ce mardi sera opéré à 16h30 au départ d’Alger Houari Boumediene vers l’aéroport Paris Charles de Gaulle.

Toutefois, les frontières de l’Algérie sont toujours fermés depuis le 17 mars dernier, et seuls les vols spéciaux sont effectués par les compagnies aériennes Air Algérie, Air France, et ASL Airlines. Cependant, ASL Airlines, qui a prolongé son offre de vols spéciaux jusqu’au 15 novembre, au départ de trois villes (Alger, Annaba, et Béjaïa) n’a programmé aucun vol.

Rédaction d’Algérie360.