Tipasa : Le procès de l’ex-wali d’Alger Zoukh de nouveau reporté

Le tribunal de première instance de Tipasa a prononcé, aujourdhui mardi, le report au 17 novembre prochain, du procès de l’ex-wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, accusé dans une affaire de corruption.

Ce report a été décidé en réponse à une requête dans ce sens introduite par la défense de l’accusé, motivée par le besoin de « bien se préparer pour le procès », selon un avocat de Zoukh.

L’ex-wali d’Alger est poursuivi pour « dilapidation délibérée de deniers publiques, par un fonctionnaire », « utilisation illégale de biens et deniers publiques qui lui ont été confiés de par sa fonction », « abus de fonction et violation des lois et règlements dans le but d’obtention d’avantages pour un tiers ».

Rédaction d’Algérie360