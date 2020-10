Les Oulémas musulmans algériens fustigent les déclarations de Macron

L’association des Oulémas musulmans algériens a réagi, hier lundi dans un communiqué, aux dernières déclarations du président français Emmanuel Macron concernant l’Islam et le prophète.

L’Association a d’abord tenu à condamner « la campagne lancée par l’État français sous l’égide de son président Emmanuel Macron », contre l’Islam et le prophète. Selon le communiqué, « l’Association a suivi avec étonnement le niveau dégringolant de l’État français », en s’attaquant à l’Islam et au prophète.

Cette campagne intervient, selon toujours l’Association, « à la veille de la célébration du Mawlid Ennabawi », et sans se soucier « des sentiments de plus d’un milliard de musulmans à travers le monde ».

« Nous assistons actuellement à une campagne systématique visant à impliquer l’Islam dans des batailles politiques et à créer un chaos qui a commencé par une attaque malveillante contre le prophète de la miséricorde. Nous n’acceptons pas que nos symboles et nos valeurs sacrés soient victimes de la politique et des conflits électoraux », lit-on encore dans le communiqué.

L’association des Oulémas musulmans algériens rappelle, en outre, que « les normes internationales et le droit français imposent le respect du principe de neutralité religieuse, revendiqué par la laïcité appliquée en France ». « À cela s’ajoutent les intérêts économiques, culturels et commerciaux qui lient la France au monde islamique ».

En réaction, les Oulémas musulmans algériens appellent les dirigeants et les peuples du monde musulman « à venir en aide à leur religion et à leur prophète, en retirant leurs ambassadeurs de la capitale française, à revoir le volume des accords commerciaux, économiques et culturels liant les pays du monde islamique à la France ». Plus loin encore, ils appellent « à bannir les insignes écrites en français dans les commerces, les institutions et les habitations… et également à boycotter les produits à la consommation venus de France » …

Pour rappel, le Haut conseil islamique (HCI) a dénoncé hier lundi dans un communiqué publié sur la page officielle de la Présidence de la république, les atteintes à l’Islam et au prophète Mohammed.

Il convient également de rappeler que le résident français Emmanuel Macron avait déclaré samedi dernier : « Nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins », en évoquant les caricatures du prophète de l’Islam. « Nous rappellerons que nos libertés ne tiennent que par la fin de la haine et de la violence, par le respect de l’autre », avait-il ajouté.

Merzouk.A