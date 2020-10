France : La justice valide la fermeture de la mosquée de Pantin

L’arrêt préfectoral pris la semaine dernière, obligeant la fermeture de la mosquée de Pantin a été validé par le tribunal administratif de Montreuil.

En effet, selon plusieurs médias français, la mosquée de Pantin restera fermée pendant six mois, à la validation, de la part du tribunal administratif, de l’arrêt préfectoral pris la semaine dernière, obligeant la fermeture de la mosquée, malgré le recours déposé par les responsables du lieu de culte, rejeté ce mardi par la justice.

Par ailleurs, la mosquée de Pantin a fermé ses portes mercredi dernier, suite à l’attentat de Conflans-Sainte-Honorine, et après que le ministre de l’Intérieur français Gérald Darmanin a demandé sa fermeture. Ce dernier a réagi à la décision du tribunal administratif de Montreuil, relayant la décision de la justice.

Suite à la diffusion sur sa page Facebook de la vidéo du père d’une collégienne de Conflans-Sainte-Honorine qui appelait à la mobilisation contre Samuel Paty, la mosquée de Pantin, qui rassemble 1.300 fidèles, a été visée par l’arrêté pris par la préfecture de Seine-Saint-Denis. Toutefois, la vidéo avait été rapidement retirée après l’assassinat du professeur d’histoire-géographie.

Les autorités ont, en outre, dénoncé la présence d’un imam qualifié de radical au sein du lieu du culte. Le recteur de la mosquée, M’hammed Henniche, était visé par cet arrêté, pour des propos tenus en 2018 sur son compte personnel Facebook appelant les internautes à retirer leurs enfants de l’école publique.

« Le rendre comptable par un regard rétroactif de la tragédie intervenue est absurde, étant observé que Monsieur Mohammed Henniche n’a fait l’objet d’aucune poursuite judiciaire », ont déploré aujourd’hui, dans un communiqué, Me William Bourdon et Me Vincent Brengarth, les avocats de la mosquée.

