Djerad supervise la première Conférence nationale « Malek Bennabi »

Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a donné le coup d’envoi aujourd’hui, mardi de la première Conférence nationale « Malek Bennabi », à travers toutes les wilayas du pays pour célébrer le patrimoine de ce raisonneur au legs fort considérable qui contribue encore au rayonnement des esprits.

Intitulée « À l’écoute d’un témoin du siècle », cette conférence est organisée à la Bibliothèque nationale, dans les principales bibliothèques publiques de lecture outre les maisons de culture des wilayas « en guise de fidélité à la mémoire culturelle de l’Algérie, pour célébrer les symboles de la pensée et de la culture », et ce en présence d’intervenants, de conférenciers et de chercheurs dans la pensée de Bennabi.

La conférence se déroulera sur deux jours complets à la Bibliothèque nationale, qui verra la participation d’intellectuels et de chercheurs à la pensée de Bennabi, ainsi que baptiser l’une des salles de la Bibliothèque nationale sous le nom du chercheur, en plus de fournir des vidéos, des messages familiaux et des témoignages en direct sur la pensée de Bennabi afin de mettre en exergue la place du regretté à travers la lecture de son produit et son extrapolation sur les questions d’actualité, notamment pour ce qui est des thèmes liés à la culture.

Rédaction d’Algérie360