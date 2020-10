Coronavirus Algérie : Un spécialiste alerte d’une deuxième vague « très virulente »

La deuxième vague de contamination sera, selon un spécialiste de l’EPH de Rouiba, très virulente en vue du début de la grippe saisonnière.

En effet, dans un entretien accordé au quotidien Liberté, le Pr Kamel Djenouhat, chef du service immunologie à l’EPH de Rouiba a affirmé qu’une deuxième vague de contamination au virus Covid-19 est non seulement prévue, mais sera en plus très virulente, dans la mesure où elle coïncide avec le début de la grippe saisonnière.

« Des études récentes ont montré que lorsqu’il y a association de deux virus chez un même malade, les risques de l’évolution vers les formes sévères, voire la mortalité, sont augmentés de 2,7 », a affirmé le Pr Djenouhat, en ajoutant que l’Algérie entamera « cette période critique au mois de novembre »

Par ailleurs, le Pr Kamel Djenouhat a évoqué des mesures afin d’éviter la double infection. « Il faut absolument observer les mesures barrières, soit une distanciation d’un mètre et demi et le port de la bavette. Le vaccin antigrippal ne protège, certes, pas contre la Covid-19. Je recommande aux malades chroniques, aux obèses et aux personnes qui présentent une comorbidité de se faire vacciner contre la grippe saisonnière », a-t-il conseillé lors de la même entrevue.

En outre, concernant les facteurs qui déterminent la ligne entre la première et la deuxième vague, le Pr Djenouhat a affirmé que la deuxième vague de contamination était dans la continuité de la première. « Ce sont les patients qui ne sont pas guéris, qui l’ont enclenchée », a affirmé le chef du service immunologie de l’EPH de Rouiba.

