Coronavirus Algérie : Les principaux événements de la journée du 27 octobre 2020

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 287 nouvelles contaminations au Covid-19 et 9 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s’élève à 56706, celui des décès à 1931, alors que le total des patients guéris passe à 39444.

Voici les principaux événements de journée du mardi 27 octobre :

Le Médiateur de la République, Karim Younes, a indiqué, ce mardi 27 octobre, que le projet d'amendement de la Constitution va ouvrir la voie pour consacrer la justice sociale.

L'expert en économie et en finances, Smaïn Lalmas, s'est exprimé, ce mardi 27 octobre, sur la situation économique actuelle qui est due à la pandémie du coronavirus (Covid-19).

L'ambassade des États-Unis d'Amérique en Algérie a réagi, ce mardi soir, à l'hospitalisation du chef de l'Etat Abdelmadjid Tebboune.

Le secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Abou El fadel Baadji, a fait un malaise, ce mardi, lors d'un meeting à Blida.

Le ministre de l'Industrie, Ferhat Ait Ali Braham, a effectué, ce mardi 27 octobre, une visite de travail dans la wilaya de Tizi Ouzou.

La présidence de la république a apporté, en fin de journée, des précisions concernant l'hospitalisation du chef de l'Etat Abdelmadjid Tebboune.

Le premier ministre, Abdelaziz Djerad, a animé, ce mardi 27 octobre, une rencontre avec la société civile à l'Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene (USTHB) de Bab Ezzouar à Alger.

Le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune est admis, ce mardi, dans une unité de soins spécialisée de l'hôpital militaire de Ain Naadja à Alger, indique un communiqué du premier ministère.

La chambre d'accusation près la Cour d'Alger, vient de programmer l'étude du dossier du détenu Rachid Nekkaz, a indiqué ce mardi le Comité national pour la libération des détenus CNLD.

L'arrêt préfectoral pris la semaine dernière, obligeant la fermeture de la mosquée de Pantin a été validé par le tribunal administratif de Montreuil.

Le secrétaire général par intérim de l'Organisation nationale des moudjahidines (ONM), Mohand Ouamar Benlhadj, a dévoilé ce mardi le nombre des moudjahidines qui sont encore en vie et le montant des subventions annuelles allouées à l'organisation.

Le bilan des décès causés par la pandémie du Coronavirus (Covid-19) a atteint, lundi, les 1.155.301 morts à l'échelle mondiale.

Le président de la FAF, Kheïreddine Zetchi a déclaré aujourd'hui que le sélectionneur national, Djamel Belmadi poursuivra sa mission à la tête de la barre technique de l'équipe nationale Algérienne au moins jusqu'en 2022.

Le Premier ministre Abdelaziz Djerrad a inauguré ce mardi, en compagnie de la ministre de la Culture Malika Bendouda, la première conférence nationale sur l'œuvre du penseur Malek Bennabi intitulée, « À l'écoute d'un témoin du siècle ».

Le tribunal d'Oran a rendu ce mardi son réquisitoire dans l'affaire du journaliste Saïd Boudour et le lanceur d'alerte Noureddine Tounsi, indique le Comité national pour la libération des détenus CNLD.

Un trentenaire a été retrouvé pendu à un câble électrique au niveau du domicile familial situé à 40 km au sud-ouest du chef-lieu de la wilaya de Tébessa.

Le tribunal de première instance de Tipasa a prononcé, aujourdhui mardi, le report au 17 novembre prochain, du procès de l'ex-wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, accusé dans une affaire de corruption.

La deuxième vague de contamination sera, selon un spécialiste de l'EPH de Rouiba, très virulente en vue du début de la grippe saisonnière.

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, a déclaré aujourd'hui que l'islam, l'arabe et la langue amazighe sont des composantes de l'identité algérienne et ne peuvent être touchés, et compromis.

L'association des Oulémas musulmans algériens a réagi, hier lundi dans un communiqué, aux dernières déclarations du président français Emmanuel Macron concernant l'Islam et le prophète.

Le vaccin EpiVacCorona, deuxième vaccin russe contre le Coronavirus a été lancé en production ce mardi 27 octobre 2020 par le Centre national de recherche en virologie et biotechnologie Vektor.

Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a donné le coup d'envoi aujourd'hui, mardi de la première Conférence nationale « Malek Bennabi », à travers toutes les wilayas du pays pour célébrer le patrimoine de ce raisonneur au legs fort considérable qui contribue encore au rayonnement des esprits.

Dr Mohamed Bekkat Berkani, en sa qualité de membre du comité scientifique de suivi de l'évolution de l'épidémie du coronavirus, n'écarte pas la possibilité de recourir à un confinement partiel et ciblé.

Un réseau de passeur a été démantelé lors de la mise en échec d'une tentative de migration clandestine par mer à Aïn Témouchent, qui a mené à l'arrestation de 14 personnes.

L'attaquant international algérien de l'Olympiakos FC Le Pirée (Championnat grec), Hilal Larbi Soudani (32), a été testé positif au nouveau coronavirus (Covid-19) et placé en isolement.

À l'occasion de la célébration du Mawlid Ennabawi Echarif, coïncidant cette année avec la conjoncture exceptionnelle liée à l'épidémie du coronavirus, le ministère des Affaires religieuses a émis une série de recommandations.

Trois nouveaux vols spéciaux sont programmé ce mardi 27 octobre entre l'Algérie et la France, opérés par la compagnie aérienne Air France.