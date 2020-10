Aïn Témouchent : Arrestation de 14 individus lors de la mise en échec d’une tentative de migration clandestine

Un réseau de passeur a été démantelé lors de la mise en échec d’une tentative de migration clandestine par mer à Aïn Témouchent, qui a mené à l’arrestation de 14 personnes.

Un communiqué rendu public hier, lundi, par la brigade de Gendarmerie nationale de Oulhaça, à Aïn Témouchent, a fait état de la mise en échec d’une tentative de traversée clandestine par mer, suite à l’intervention des éléments de ce corps sécuritaire, ainsi que l’arrestation de 14 candidats à l’émigration clandestine.

Ainsi, cette opération a été effectuée suite à des informations faisant état d’une tentative de traversée clandestine au départ de la plage Zouanif, au niveau de la commune de Oulhaça dans la wilaya d’Aïn Témouchent. Suite à un plan d’opération mis en place, 8 passeurs et 6 candidats à l’émigration clandestine, âgés entre 20 et 41 ans, ont été interpellés et arrêtés.

Par ailleurs, une embarcation pneumatique dotée d’un moteur d’une force de 40 chevaux, 3 véhicules utilisés pour transporter les candidats au lieu de départ, 180 litres de Mazout ainsi qu’une somme en devise estimée à 420 euros et des passeports ont été saisis lors de la même opération.

