Relizane : 80 trousseaux scolaires pour les enfants diabétiques

Pas moins de 80 enfants diabétiques scolarisés dans des écoles primaires à Relizane ont reçu des trousseaux scolaires de la part de l’Association El-Amel.

Selon le président de l’Association El-Amel des diabétiques de la wilaya de Relizane, Nour Eddine Boucetta, les 38 communes de la wilaya ont témoigné d’un élan de solidarité des habitants de la localité, à travers la distribution de plusieurs cartables rempli d’affaires scolaires y compris un tablier.

Cette initiative a été effectuée dans le cadre de la rentrée scolaire 2020-2021, et pour permettre aux enfants diabétiques scolarisés d’améliorer leur quotidien et de mieux gérer leur maladie. « Cet élan de solidarité des bienfaiteurs nous réjouit, nous donne de l’espoir et nous incite à lutter pour cette frange de la société et pour un avenir prospère », a confié M. Boucetta.

Le président a également affirmé, en marge de cette cérémonie de distribution des trousseaux scolaires, que le nombre des enfants diabétiques scolarisés de différents âges est en augmentation à travers la wilaya, dépassant les 300 élèves.

Rédaction d’Algérie360.