Recrutement au secteur de l’énergie : « il y a un sureffectif énorme », selon Attar

Le ministre de l’Énergie Abdelmadjid Attar est revenu ce lundi sur la question du recrutement dans le secteur de l’énergie en général et à la compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach, en particulier.

Évoquant la question de l’emploi au sein de son secteur, le ministre a affirmé, lors de son intervention à la chaine 3 de la Radio nationale, que « le secteur des hydrocarbures aujourd’hui affiche complet ». Selon le responsable, « il y a un sureffectif énorme à la Sonatrach. Si on compte le nombre de ses travailleurs et aussi au sein de ses filiales, c’est énorme ». Pour M. Attar, cette situation est due à la pression qu’a subie la compagnie durant des années.

Et comme solution, le premier responsable du secteur de l’énergie estime qu’il faut parvenir « à créer des emplois dans d’autres secteurs. Et la priorité c’est l’agriculture, les PME-PMI, les microentreprises, etc. ». Pour ce qui est de son secteur, le ministre a déclaré que « la priorité est donnée à un usage de l’énergie en matière de création d’emplois et de richesses et non plus un usage qui ne produit aucune plus-value ».

« L’objectif d’une société, c’est d’abord la rentabilité. Deuxième objectif, c’est le profit. Sans rentabilité, point de profit. Une société nationale doit fonctionner sur le même principe. Elle doit faire en sorte que son activité soit rentable et assure des profits à son propriétaire qu’est l’État », a-t-il expliqué.

Merzouk.A