Le PDG de l’ONAB explique la hausse des prix de la volaille

Le Président-Directeur général (P-DG) de l’Office national des aliments du bétail (ONAB), Mohamed Batraoui, a expliqué, ce lundi 26 octobre, la hausse des prix de la volaille.

S’exprimant ce matin sur les ondes de la chaîne 1 de la radio nationale, Mohamed Batraoui a fait savoir que la hausse des prix de la volaille était due à l’augmentation des prix des aliments pour animaux sur les marchés mondiaux.

« L’augmentation des prix de la volaille était attendue en raison de la hausse des prix des aliments pour animaux sur les marchés mondiaux (…) En plus, de la pandémie du coronavirus qui a entraîné une baisse de l’activité et de la production », a-t-il dit.

« Le soja et le maïs, qui sont inclus dans les aliments pour la volaille, coûtent au Trésor public environ un milliard de dollars par an et ne sont pas subventionnés », a ajouté Mohamed Batraoui, soulignant que les prix devrait se stabiliser d’ici 15 jours.

Rédaction d’Algerie360