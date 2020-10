Le FFS appelle au boycott du référendum constitutionnel du 01 novembre

À quelques jours d’un scrutin de vote pour la révision de la Constitution, qui se tiendra dimanche 1er novembre, la question de la participation électorale au référendum pour l’amendement de la Constitution est toujours d’actualité, de son côté, le Front des forces socialistes (FFS) n’a pas lésiné sur les qualificatifs et réitéré son rejet de la révision constitutionnelle, et appeler a un boycott de ce référendum qualifiant ce dernier d’un « rendez-vous de tromperie organisée »

En effet, dans un communiqué rendu public ce matin le 26 octobre, sur sa page Facebook officielle, le Parti d’opposition a exhorté les citoyens s’abstenir et à boycotter ce rendez-vous, qui selon le FFS ne représente nullement un aboutissement à la crise politique en Algérie.

« Conscient de la complexité de l’exacerbation de la crise, le FFS appelle au boycott du référendum qui ne constitue nullement une issue à la crise politique, compte tenu du dispositif électoral qui présidera à son organisation par un encadrement administratif malicieux reconnu pour ses hypocrisies et fraudes et dénonce le choix malintentionné de greffer à la date symbolisant l’éveil national et la lutte armée, un rendez-vous de tromperie organisée », lit-on dans le communiqué du FFS, signé par le Premier secrétaire national Belkacem Benameur.

Ch.laib