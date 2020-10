Coronavirus : L’Espagne annone l’instauration d’un état d’urgence sanitaire jusqu’en 2021

Après la France, c’est l’Espagne qui vient d’annoncer l’instauration d’un état d’urgence sanitaire jusqu’en mai prochain.

En effet, le gouvernement espagnole a annonce hier dimanche, l’instauration d’un état d’urgence sanitaire qui s’étendra jusqu’en mai 2021, ainsi qu’un couvre-feu dans tout le pays, à l’exception des Îles Canaries, il aura lieu tous les soirs de 23h jusqu’à 6h du matin.

Par ailleurs, l’Espagne est classé, depuis mercredi, le premier pays de l’Union Européenne, et le sixième au monde à dépasser le million de cas de Covid-19, avec un nombre de cas de décès proche de 35.000.

Toutefois, l’Espagne n’est pas un cas isolé en Europe, plusieurs pays comme la Belgique, la France, la Slovénie, ainsi que des régions italiennes devraient se résoudre à proclamer des couvre-feux nocturnes dans le but de réduire les interactions sociales et les rassemblements, considérés comme cause principale de la contagion.

Rédaction d’Algérie360.