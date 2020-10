Atteintes à l’Islam et au prophète : l’Algérie réagit

Le Haut conseil islamique a dénoncé ce lundi dans un communiqué publié sur la page officielle de la Présidence de la république, les atteintes à l’Islam et au prophète Mohammed.

Rappelant les enseignements de l’Islam et du prophète appelant à l’unité et à la tolérance, le HCI s’est dit surpris et « dénonce formellement » les atteintes perpétrées, par des « parties qui n’ont rien à voir avec les principes de l’humanité », à l’égard du prophète de l’Islam, au nom de la « liberté d’expression ».

« Ces atteintes sont considérées comme une atteinte à l’ensemble de l’humanité, et nous considérons cela d’extrémisme notamment s’il est émis par un responsable qui se considère comme le protecteur des valeurs de fraternité, de liberté et d’égalité », lit-on encore dans le communiqué.

Ainsi, « le Conseil islamique condamne fermement cette campagne frénétique à l’égard de la personnalité de notre prophète, le symbole de la tolérance, de la connaissance et de la coexistence, et de l’Islam qui est la religion de centaines de millions de personnes à travers tous les continents », ajoute le communiqué.

Il convient de rappeler que le résident français Emmanuel Macron avait déclaré samedi dernier : « Nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins », en évoquant les caricature du prophète de l’Islam. « Nous rappellerons que nos libertés ne tiennent que par la fin de la haine et de la violence, par le respect de l’autre », avait-il ajouté.

Ces déclarations ont suscité une vague d’indignation après de la communauté musulmane. Plusieurs pays musulmans, dont la Turquie, le Koweït ou le Qatar, ont immédiatement réagi en lançant une campagne de boycott des produits français.

Hier dimanche 25 octobre, le Ministère français des Affaires étrangères a rendu public, un communiqué dans lequel il a appelé « les autorités des pays concernés » à faire « cesser » les appels au boycott de produits français « immédiatement », jugeant que ces appels « proviennent d’une minorité radicale ».

