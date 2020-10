Alitalia : Des vols spéciaux entre Alger et Rome durant les mois de novembre et décembre

Plusieurs vols spéciaux seront opérés entre l’Algérie et l’Italie durant les mois de novembre et de décembre, par la compagnie aérienne italienne Alitalia.

Dans un communiqué rendu public, l’ambassade d’Italie à Alger a annoncé que la compagnie aérienne italienne Alitalia compte bien opérer des vols spéciaux entre Rome et Alger, durant les mois de novembre et de décembre prochain. Ainsi, Alitalia prévoit des vols aller et retour sur la ligne Rome-Alger selon un programme dévoilé par la même source.

Par ailleurs, le 04 et 23 novembre prochain un vol Rome-Alger a été programmé, suivi d’un autre vol Alger-Rome prévu les mêmes dates. Tandis que le 10 et 31 décembre, un autre vol sera opéré sur la ligne Rome-Alger, ainsi qu’un deuxième, les mêmes dates, sur la ligne Alger-Rome.

Toutefois, ces vols sont réservés aux Italiens, ressortissants de l’Union européenne et des États Schengen, ainsi que les ressortissants Algériens et étrangers résidents dans l’un de ces pays. Ces catégories pourront rejoindre leur pays grâce à ces vols spéciaux de la compagnie Alitalia.

Cependant, les Algériens qui possèdent un visa type D (visa long séjour) comme les étudiants, les membres de famille de citoyens italiens et de citoyens de l’UE et Schengen, ainsi que tout ressortissant d’un pays hors UE ayant un vol de correspondance à l’aéroport de Rome, peuvent prendre ces vols.

En outre, les vols de Rome vers Alger peuvent être pris par les ressortissants algériens qui ont obtenu une « autorisation spécifique des autorités algériennes », ainsi que le personnel des entreprises italiennes, qui travaillent en Algérie, et qui, eux aussi, ont une autorisation des autorités algériennes.

« À cet effet, nous précisons que les procédures d’autorisation peuvent nécessiter plusieurs semaines de traitement », a indiqué l’ambassade d’Italie à Alger, chargé de la remise de ces autorisations pour les employés italiens.

Rédaction d’Algérie360.