Alger : Dixième rassemblement de soutien au journaliste Khaled Drareni (vidéo)

Depuis sa condamnation, les manifestations de compassion et les appels à libérer Khaled Drareni se sont multipliés, un dixième sit-in de solidarité avec le journaliste Khaled Drareni s’est tenu, aujourd’hui lundi, devant la Maison de la presse Tahar Djaout, dans la wilaya d’Alger.

Plusieurs journalistes, étudiants, militants et membres de la société civile, ont pris part à ce nouveau rassemblement hebdomadaire, pour exiger l’acquittement de Khaled Drareni et réclamer « une presse libre et une justice indépendante ».

« Sahafa horra, adala moustakilla ! » (Presse libre, justice indépendante) ; « Harrirou el mouataqaline ! » (Libérez les détenus), « Libérez l’Algérie », « Djazair horra dimocratia » (Algérie libre et démocratique), « Khaled Sahafi machi khabardji » (Khaled est un journaliste, pas un informateur) ; « Khaled Drareni sahafi horr ! » (Khaled Drareni est un journaliste libre)… ce sont les principaux slogans scandés par les manifestants munis de pancartes et de t-shirt à l’effigie de Khaled Drareni.

Pour rappel, directeur du site d’information Casbah Tribune et correspondant en Algérie pour la chaîne francophone TV5 Monde et pour Reporters sans frontières (RSF), Khaled Drareni a été condamné en appel, mardi 15 septembre, à deux ans de prison ferme par la Cour d’Alger, il est poursuivi pour « incitation à attroupement non armé » et « atteint à l’unité nationale ». Un verdict d’une sévérité sans précédent à l’encontre d’un journaliste.



Ch.LAIB