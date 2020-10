Aïn Témouchent : 416 nouveaux cas de cancer du sein dépistés

416 nouveaux cas atteints de cancer du sein, dont 151 cas chez les hommes et 263 chez les femmes ont été recensé au niveau de l’établissement hospitalier Dr-Benzerdjeb de Aïn Témouchent.

Dans une déclaration à la presse, le Dr Benkhalfoun Abderrahim, chef de service oncologie à l’établissement hospitalier Dr-Benzerdjeb, a dévoilé que l’établissement hospitalier Dr-Benzerdjeb a enregistré 416 nouveaux cas de cancer, dont 137 cas du cancer du sein chez les femmes, soit un taux de 50% du nombre global de cancers chez les femmes, et 151 cas chez les hommes.

« Selon les dernières statistiques, nous avons enregistré 416 nouveaux cas de cancer toutes formes confondues, dont 263 cas de cancer chez la femme et 151 cas de cancer chez l’homme, sachant que 137 cas sont des cas de cancer du sein, c’est-à-dire presque 50% du nombre global de cancers chez les femmes âgées entre 30 ans et 80 ans, mais la majorité dépasse la cinquantaine, c’est-à-dire après la ménopause”, a-t-il précisé.

Par ailleurs, la présidente de l’association Sir Ettefaouk (secret de la réussite), organisatrice de la manifestation de Aïn Témouchent, en coordination avec la direction de la santé, Hadjouti Fatiha, a indiqué que les interventions programmées et animées par les médecins généralistes, les spécialistes, les psychologues et autres sages-femmes ont été portés sur les facteurs qui sont à l’origine du cancer.

Toutefois, le Dr Belaïd Fatima, médecin généraliste, a, de son côté, axé son intervention sur l’autopalpation, tout en expliquant la méthode de recherche des symptômes du cancer du sein à travers l’auto-auscultation qui est primordiale avant d’aller chez le médecin en cas de découverte des signes douteux pour une mammographie et une échographie ou une biopsie si c’est nécessaire.

À noter que des conseils et des orientations sur cette pathologie destructrice ont été prodigués aux femmes présentes, et des psychologues sont intervenues sur l’état d’esprit des femmes qui découvrent pour la première fois qu’elles ont le cancer ainsi que sur le comportement de leurs proches et de leur entourage.

