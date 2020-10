Aides financières aux petits métiers : Le ministère de l’Intérieur rappelle les conditions

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a rappelé, ce lundi 26 octobre, les conditions et démarches pour bénéficier de l’aide financière destinées aux petits métiers.

En effet, dans un communiqué rendu public, le ministère a appelé les professionnels des petits métiers qui sont éligibles à l’aide financière à se rapprocher des directions de wilaya pour déposer leur dossier dans un délai n’excédant pas le 30 novembre 2020.

« Dans le cadre des efforts consentis par les autorités publiques pour prendre en charge les effets de la pandémie du nouveau coronavirus, et en parachèvement de l’opération d’octroi d’allocations d’aide financière de 10.000 DA aux pères de familles dont l’activité a été suspendue en raison des mesures de confinement sanitaire, le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, appelle les professionnels des petits métiers éligibles à l’aide financière à se rapprocher des directions de wilaya, selon la nature de leurs activités, pour déposer, avant le 30 novembre 2020, leurs dossiers d’accès à une prime mensuelle fixée à 30.000 Da pendant trois mois », lit-on dans le communiqué du ministère.

Selon la même source, les critères pour bénéficier de l’aide financière sont :

Être titulaire d’un registre de commerce ou de la carte d’artisan selon le cas ou tout autre document justifiant l’exercice de la profession;

Activité ayant fait l’objet d’un arrêt provisoire dans le cadre des mesures prises par les autorités publiques pendant le confinement sanitaire;

Revenu annuel du bénéficiaire déclaré auprès des services de la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés CASNOS au titre de l’année 2019 doit être au minimum de 480.000 dinars algériens;

Paiement régulier des cotisations sociales auprès de la Casnos au titre de l’année 2019;

Souscription au calendrier de versement des cotisations annuelles au titre de l’année 2020.

Pour le dossier à constituer, le ministère invite à « télécharger un formulaire sur le site officiel du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire (www.interieur.gov.dz) ou délivré par les directions de wilaya qui doit être renseigné et signé par l’intéressé, et auquel sera jointe une photocopie de la carte chifa ou une attestation d’affiliation à la sécurité sociale du concerné, ainsi qu’un chèque postal ou bancaire barré ou tout autre document portant le numéro de son compte courant postal ou bancaire.

Rédaction d’Algerie360