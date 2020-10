Affaire de la vente d’El Hayat TV à un Qatari : Hannachi s’explique

Le propriétaire de la chaîne de télévision El Hayat TV, Habet Hannachi, a réagi aux informations relayées sur les réseaux faisant Etat de la vente de sa chaine de TV à un Qatari.

Depuis quelques jours, plusieurs sources médiatiques ont rapporté que Hannachi avait revendu toute sa société anglaise Information Services Corporation LTD (El Hayat TV), basée à Londres, à un homme d’affaires membre de la famille royale du Qatar Al-Athani.

En réaction, Habet Hennachi a démenti ces informations précisant que sa chaine de télévision était 100 pourcents algérienne depuis 2018, l’année de son lancement.

« Une campagne de dénigrement a été lancée contre El Hayat TV et son directeur, y compris la publication d’un faux document comme preuve que la chaîne a été vendue (…) El Hayat TV est chaîne algérienne, lancée en 2018, 100% algérienne et aujourd’hui, en 2020, elle est 100% algérienne et elle restera Toujours (si Dieu le veut) 100% Algérienne », a écrit Habet Hennachi dans un communiqué.

« El Hayat TV a un seul et unique propriétaire, et elle est aujourd’huisous la responsabilité de ce seul et unique propriétaire, et elle restera dans (avec l’aide de Dieu Tout-Puissant) sous la responsabilité de ce seul et unique propriétaire, qui le faible serviteur de Dieu Habat Hennachi », a-t-il ajouté.

Rédaction d’Algerie360