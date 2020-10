Pour le SG de l’UGTA, « la nouvelle Constitution est garante des acquis du Hirak »

Le Secrétaire général (SG) de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Salim Labatcha, a déclaré, ce dimanche, que « les acquis du Hirak ne seront opérés qu’à travers la nouvelle Constitution ».

En marge d’une rencontre de sensibilisation sur le projet de la révision constitutionnelle, organisée ce dimanche, 25 octobre, à Oran par la Fédération nationale des travailleurs du pétrole et du gaz, le SG de l’UGTA, Salim Labatcha, a déclaré que « la nouvelle Constitution est garante des acquis du Hirak du 22 février », rajoutant, dans ce même contexte, que « la valorisation et la préservation des acquis du Hirak, notamment les changements revendiqués, ne seront opérés qu’à travers la nouvelle Constitution et avec de nouvelles méthodes et règles de gouvernance », rapporte l’Agence officielle.

Lors de son allocution d’ouverture, le SG de l’UGTA a indiqué que « le projet de révision constitutionnelle est à même de garantir la protection des deniers publics, de rationaliser leur utilisation et de rompre avec toutes les formes de dilapidation et d’abus ».

En effet, pour Salim Labatcha, la nouvelle Constitution « apporte de nouveaux mécanismes », notamment, ceux qui incluent « la lutte contre la corruption ». À cet effet, il a rajouté que « voter pour cette Constitution est une nécessité urgente pour atteindre cet objectif ».

Dans ce même sens, le SG de l’UGTA a fait savoir que « les anciennes pratiques de corruption, d’abus et de dilapidation des deniers publics ont affecté négativement l’économie nationale, le fonctionnement des institutions de l’État et la vie sociale », soulignant que « le travailleur est le premier à subir les conséquences de ces dépassements ».

Rédaction d’Algérie 360.