Karim Tabbou apporte son soutien à l’initiative « Nida22 »

Le militant et ex-détenu Karim Tabbou a apporté son soutien à l’initiative « Nida 22 », nouvellement initiée afin de « refléter les revendications du mouvement populaire Hirak ».

Lors de son intervention, via une vidéo envoyée aux initiateurs, Tabbou exprimé son soutien à l’initiative. « J’ai décidé de joindre ma voix à celles des initiateurs de l’initiative du 22 février » une initiative que je souhaite voir comme un espace d’échange et de débat entre les citoyennes algériennes et les citoyens algériens qui optent le changement démocratique dans le pays », a-t-il déclaré.

Karim Tabbou estime d’emblée que l’initiative Nida 22 est un espace qui pour principe de « contenir toutes les idées, même contradictoires ». Pour lui, « le principe démocratique de cet espace fait que chaque partie peut faire des concessions sur les questions superflues ».

Cela va permettre, selon l’intervenant, construire une Algérie démocratique, un État de droit et de liberté ».

Rappelons que, plusieurs personnalités, activistes, militants, avocats, chercheurs… ont pris part, jeudi dernier, à un live sur les réseaux sociaux, intitulé Initiative Nida22. Cette initiative a pour objectif d’aboutir à une feuille de route « consensuelle » reflétant les revendications du hirak.

Parmi les intervenants, les avocats Mustapha Bouchachi et Abdelghani Badi, le sociologue Nacer Djabi, le président du RAJ, Abdelouahab Fersaoui et le porte-parole de l’Union démocratique et sociale (UDS), Karim Tabbou…

Merzouk.A