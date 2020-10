Coronavirus France : Les contaminations quotidiennes dépassent les 52000 cas

Le bilan quotidien des autorités françaises a enregistré un nouveau record de contaminations ce dimanche, 25 octobre, avec plus de 52000 cas recensés en 24 heures.

Santé Publique France (SPF) a fait état de 52010 nouveaux cas de contaminations par le Coronavirus (Covid-19), enregistrés lors de ces dernières 24 heures, contre 45422 cas recensés hier. Ainsi, le total des contaminations en France a dépassé un (1) million de cas, soit plus exactement 1138507 cas.

Concernant les décès, le dernier bilan français a rapporté un total de 34761 décès, dont 116 morts ont été recensés depuis hier.

La pandémie du Coronavirus a fait plus de 42 millions de contaminations dans le monde, et plus d’un (1) million de décès. La situation sanitaire actuelle inquiète les gouvernements, notamment en Europe, où la pandémie connaît un rebond.

En effet, l’Espagne a fait état, ce dimanche, d’un total de 1110372 cas de contamination et de 34752 décès. Le Premier Ministre espagnole, Pedro Sanchez, a annoncé l’instauration d’un état d’urgence sanitaire et ce jusqu’au début du mois de mai, accompagné d’un couvre-feu entre 23 heures et 6 heures à travers tout le pays (à l’exception des îles Canaries).

Le bilan italien a indiqué un total de 525782 contaminations, dont 21273 nouveaux cas, et de 37338 décès. Pour lutter contre la propagation du virus, les autorités italiennes ont instauré de nouvelles restrictions, notamment pour les bars, restaurants, cinémas … qui devront désormais fermer après 18 heures.

Pour le cas du Royaume-Uni, les derniers décomptes indiquent un total de 873800 cas de contaminations, dont 21273 nouveaux cas, et 44896 décès. Les autorités britanniques avaient déjà instauré de nouvelles mesures préventives dans certaines villes.

Rédaction d’Algérie 360.