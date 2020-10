Constantine : les trois ex-walis Bedoui, Boudiaf et Ouadah, dans le viseur de la justice

Les anciens hauts responsables de l’époque Bouteflika continuent à faire face aux « anomalies financières » relevées durant les 20 dernières années. Trois anciens walis de Constantine de l’époque du président déchu sont rattrapés par la justice.

Il s’agit de l’ex-wali et ancien premier ministre Noureddine Bedoui, de Abdelmalek Boudiaf, également ex-ministre de la santé et Hocine Ouadah qui sera entendu dans le dossier de « Constantine, capitale de la culture arabe 2015 », selon le quotidien le Soir d’Algérie.

Pour ce qui est de Bedoui, il s’agit d’une enquête, ouverte par la brigade économique et financière de la police judiciaire de la wilaya de Constantine, qui concerne l’attribution de marchés douteux et de lots de terrain à des investisseurs fictifs durant la période 2010 à 2015. Il s’agit également de plusieurs autres enquêtes qui ont été ouvertes en parallèle.

L’affaire remonte à la période allant de 2010 à 2013, lorsque Noureddine Bedoui était wali de Constantine. Il a été interrogé sur la gestion des projets d’urbanisme, l’attribution d’assiettes foncières octroyées pour la réalisation de logements promotionnels et sur les lots de terrain se situant au niveau de l’extension de la zone multiservice de la nouvelle ville Ali-Mendjeli.

Pour le cas de Abdelmalek Boudiaf, il s’agit de plusieurs dossiers liés à sa gestion en tant que ministre, et tant que wali de Constantine. Il est accusé du gaspillage de plus de 7 milliards de dinars, selon la même source. L’une des plus importantes affaires n’est autre que celle des 160 millions d’euros alloués pour la réalisation de la grande salle de spectacles « Zenith ». Un coût exagéré en comparaison avec d’autres projets similaires construits dans d’autres pays.

Il s’agit également d’autres affaires liées au projet du rafistolage des façades des rues principales de la ville de Constantine, au projet du tramway, et celui du palais des Expositions qui n’a pas encore vu le jour, au projet du nouveau CHU de Ali-Mendjeli …

L’autre ancien wali de Constantine Hocine Ouadah sera entendu dans l’affaire de la manifestation « Constantine, capitale de la culture arabe ». Selon le même journal, il sera convoqué en tant que témoin pour apporter ses éclaircissements.

Rédaction d’Algerie360