Cadres lésés à la SNTF : Un retraité attend sa régularisation depuis plus de 20 ans

Un ancien cadre et retraité de la Société nationale des transports ferroviaires attendrait la régularisation de sa situation depuis plus de 20 ans.

Selon des sources locales, Mohamed Saïdi, ancien cadre et retraité de la SNTF, était parmi les cadres lésés de la société, et devait bénéficier du même traitement que ses collègues du même grade, qui ont été régularisés suite à la réunion de la commission paritaire qui s’était tenue en 1997.

Par la suite, M. Saïdi a adressé une requête au directeur général de la SNTF afin de revendiquer ses droits. Toutefois, selon lui, le DG n’avait pas pris en considération sa situation « par mesure de représailles », en vue des dénonciations de corruption dans l’entreprise. Ce refus a mené à une plainte à l’inspection du travail, ensuite à la Chambre sociale du tribunal de Sidi M’hamed, qui confirmé sa régularisation par décision n°366/98 du 10 mars 1998.

Toutefois, et malgré cette décision de la justice, la SNTF refuse toujours de régulariser Mohamed Saïdi, et 23 ans plus tard, il ne compte toujours pas baisser les bras pour recouvrer ses droits.

