Association des Algériens bloqués en Turquie : Les explications de l’ambassade d’Algérie à Ankara

L’ambassade d’Algérie en Turquie a réagi au communiqué publié par une association qui œuvre pour le rapatriement des Algériens bloqués en Turquie.

En effet, dans un communiqué rendu public, l’ambassade d’Algérie en Turquie a réagi au communiqué publié par « L’Association internationale des Algériens », dans lequel cette association a appelé les Algériens en Turquie à demander à l’ambassade d’Algérie d’intervenir auprès de Turkish Airlines pour transporter des passagers vers l’Algérie.

Par ailleurs, en démentant les propos tenus dans le même communiqué de l’association en question, l’ambassade d’Algérie à Ankara a précisé que cette association n’a pas contacté directement ses services à ce sujet, et ce n’est pas la première fois qu’elle publie des informations fausses ou attribuées à l’ambassade.

Dans le même communiqué, l’ambassade a également assuré que « l’autorisation d’entrer dans le pays d’origine est une prérogative des autorités centrales en Algérie, et non une prérogative des ambassades ou des compagnies de transport aérien », en ajoutant que cette association n’est « qu’une tentative d’induire en erreur les Algériens, désireux de se rendre dans leur pays dans ces circonstances. Ce qui constitue une manière de jouer avec leurs émotions en leur donnant des informations incorrectes, qui les met sous une grande pression psychologique et les oriente délibérément vers de mauvaises voies », lit-on dans le communiqué.

« Le voyage prévu fin octobre est un voyage organisé par la partie turque afin de permettre aux travailleurs de plusieurs entreprises turques opérant en Algérie, dans le cadre de la mise en œuvre de projets importants, de se rendre en Algérie. Il ne s’agit donc pas d’un voyage spécial pour évacuer les Algériens qui se trouvent en Turquie », a précisé l’ambassade d’Algérie à Ankara.

Rédaction d’Algérie360.