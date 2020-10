Alger : La famille de la défunte Chaima bénéficie d’un logement 

La wilaya d’Alger a attribué, ce dimanche, 25 octobre, un logement à la famille de la défunte Chaime, la jeune fille qui a été assassinée et brûlée en début du mois, et dont l’histoire a secoué l’opinion publique.

Comme indiqué sur la page officielle de la wilaya d’Alger, la famille de la défunte Chaima a bénéficié, ce dimanche, 25 octobre, d’un nouveau logement sis à Bordj el Bahri, dans la même wilaya. Cette attribution intervient en application des instructions du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Pour rappel, la jeune Chaima, à peine âgée de 19 ans, a été retrouvée brûlée dans une station de services dans la wilaya de Boumerdès, à une vingtaine de kilomètres de son domicile.

Après son arrestation, l’auteur de cet horrible acte a avoué avoir violé sa victime avant de l’asperger d’essence et la brûler, il est poursuivi pour homicide volontaire avec usage de la torture, et a été assigné à la prison. L’affaire de la jeune Chaima a secoué l’opinion publique, et a rouvert le débat sur l’application de la peine capitale.

Rédaction d’Algérie 360.