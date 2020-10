Le Général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha en visite à la 2ᵉ Région Militaire à Oran

Le Chef d’État-Major de l’Armée Nationale Populaire (ANP), le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, a entamé, ce samedi, 24 octobre, une visite en 2e Région Militaire à Oran.

Lors de cette visite qui l’a conduit en 2e Région Militaire à Oran, le Chef d’État-Major de l’Armée Nationale Populaire (ANP), le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, a affirmé que « mettre le pays sur la bonne voie nécessite l’établissement de priorités », rajoutant que « la priorité qui s’impose, en cette période décisive pour l’Algérie, est la révision de la Constitution, qui sera soumise à un référendum populaire le 1er novembre prochain ».

Dans ce même contexte, le Chef d’État-Major de l’ANP a souligné que « c’est au peuple d’exprimer, librement et avec souveraineté, sa conviction concernant les amendements de la nouvelle Constitution », précisant qu’elle « vise à instaurer et à consolider l’équilibre des pouvoirs, et à impliquer les jeunes ainsi que la société civile dans la construction de la nouvelle Algérie ».

Rédaction d’Algérie 360.