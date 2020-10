Coronavirus : Ce que l’on sait de l’antiviral « remdesivir »

L’Agence américaine des médicaments (FDA) a autorisé, jeudi passé, l’utilisation permanente du « remdesivir » pour traiter les malades hospitalisés du Coronavirus (Covid-19). Que sait-on de cet antiviral ?

Le médicament « remdesivir » a initialement été développé comme traitement contre le virus Ebola, cependant, il n’a pas été prouvé qu’il réduisait la mortalité, contrairement à la dexaméthasone, et n’a pas connu un grand succès. « Cet antiviral a pour action d’empêcher ou de diminuer la réplication virale au sein des cellules infectées », détaille le média 20 minutes.

Le « remdesivir » a suscité l’intérêt des scientifiques depuis le début de la pandémie du Coronavirus, selon l’infectiologue Nathan Peiffer-Smadja, « ce traitement a montré de meilleurs résultat que l’hydroxychloroquine ». Aux États-Unis, des tests établis sur des signes avec des pneumonies ont également montré des résultats prometteurs.

Selon le même média, « le « remdesivir » a été évalué par deux des plus grands essais cliniques sur le Coronavirus, à savoir Discovery et Solidarity, piloté, respectivement, par l’Union Européenne et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ».

Les essais, établis sur pas moins de 1000 patients, en double aveugle et avec contre placebo, « ont constaté une diminution de la durée d’hospitalisation, les patients restent en moyenne quatre (4) jours de moins à l’hôpital », révèle Nathan Peiffer-Smadja, en soulignant que « le traitement n’a aucune incidence sur le taux de mortalité ».

En effet, les essais de Discovery ainsi que ceux établis aux États-Unis concluent que « ce traitement impacte sur les hospitalisations, et enregistre une amélioration clinique significative des patients sans avoir d’incidence sur le taux de mortalité ».

Rappelons que jeudi dernier, l’Agence américaine des médicaments (FDA) a accordé une autorisation pour cet antiviral, sous la marque Veklury, pour traiter les patients hospitalisés du Covid-19″.

Le Veklury pourra être administré « aux patients adultes et aux enfants de plus de 12 ans pesant au moins 40 kg, dans le cas requérant une hospitalisation ». Le médicament « ne pourra être administré, en injection, qu’en hôpital ou dans un environnement équivalent ». « Une autorisation en urgence a été accordée parallèlement pour les enfants de moins de 12 ans pesant au moins 3,5 kg ».

