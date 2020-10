Coronavirus Algérie : Pour Benbouzid la situation épidémiologique est « inquiétante » 

Le Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, Professeur Abderrahmane Benbouzid, a mis en garde contre le danger du Coronavirus (Covid-19) qui continue de se propager dans le monde.

Lors de son passage télévisé sur la chaîne publique, hier soir, le Ministre de la Santé, Professeur Abderrahmane Benbouzid, a déclaré que « la situation épidémiologique en Algérie était inquiétante », et a affirmé que « malgré le fait que les taux de contaminations et de décès quotidiens soient faibles, en comparaison avec d’autres pays, l’évolution future de la pandémie reste une source de peur, particulièrement à cause du non-respect des mesures sanitaires ».

En effet, le premier responsable de la santé en Algérie a révélé que lors de ses visites dans certaines wilayas du pays, « il avait remarqué que les citoyens ne portaient pas de masques ».

Le Ministre de la Santé a également fait savoir que « deux nouveaux foyers de la pandémie ont été localisés dans les wilayas de M’Sila et de Jijel », rajoutant que « les wilayas de Annaba et de Skikda ont enregistré des taux de contaminations plus faibles ».

S’exprimant sur la situation épidémiologique dans le monde, Professeur Benbouzid a indiqué que « la pandémie du Coronavirus a détruit de grandes puissances mondiales, sur le plan économique et sanitaire, comme les États-unis », soulignant que « ce virus est un grand et réel danger pour tous les pays du monde ».

Dans ce même contexte, il a fait remarquer que « des pays, avec des systèmes de santé solides, ont imposé, à nouveau, le confinement sanitaire, à l’instar de la fermeture des restaurants et des cafés, comme c’est le cas en France, en Irlande et même en Allemagne qui avait pourtant bien maîtrisé la pandémie ».

Rédaction d’Algérie 360.