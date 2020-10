Une ville française affiche des caricatures du prophète Mohamed dans les rues

Le maire de Béziers, Robert Ménard, a affiché des caricatures du prophète Mohamed dans sa ville, « pour rendre hommage à Samuel Paty, l’enseignant assassiné, et au journal satirique Charlie Hebdo ».

Le maire de Béziers, Robert Ménard, élu en 2014 avec le soutien du Front national, a lancé une campagne d’affiches dans sa ville, sur lesquelles figure la caricature du prophète Mohamed ayant fait la une du journal satirique français Charlie Hebdo en 2006.

Selon le tweet de Ménard, « cette campagne est un hommage à Samuel Paty et Charlie Hebdo ». Rappelons que Samuel Paty a été assassiné après avoir montré des caricatures du prophète à ses élèves lors d’un cours d’éducation civique.

De son côté, le journal satirique français Charlie Hebdo a réagi à l’annonce du maire de Béziers, en indiquant que « c’est dur d’être aimé par des cons. C’est dur d’être aimé par Robert Ménard et l’extrême-droite ». Le journal n’a pas manqué de rappeler que « la une publiée il y a 14 ans, vise seulement les intégristes, et non les musulmans ».

L’assassinat de Samuel Paty, vendredi dernier, a suscité l’émoi de milliers de personnes, qui ont brandi des pancartes marquées « je suis Samuel », « je suis prof », « ils ne décapiteront pas la République »… Deux jours plus tard, à savoir dimanche 18 octobre, deux jeunes femmes voilées, d’origine algérienne, ont été agressées au couteau à Paris, près de la Tour Eiffel, dont l’une d’entre elles a été poignardée sept (7) fois et touchée aux poumons, et pourtant cette affaire a suscité moins de réactions.

Rédaction d’Algérie 360.