Trump annonce la normalisation des relations entre Israël et le Soudan 

Le Président américain, Donald Trump, a annoncé, aujourd’hui, que « le Soudan et Israël ont accepté de normaliser leurs relations diplomatiques », et a souligné que « les deux pays ennemis avaient fait la paix ».

En effet, Trump a fait cette annonce en présence de son Ministre des Affaires étrangères, Mike Pompeo, et de son gendre et Conseiller, Jared Kushner, tout en étant au téléphone, sur haut-parleur, avec le Premier Ministre israélien, Benjamin Netanyahu, et son homologue soudanais Abdallah Hamdok.

« Nous agrandissons le cercle de la paix si rapidement grâce à votre leadership », a déclaré Benjamin Netanyahu à l’issue de cette décision.

La Maison Blanche a indiqué que « le Président américain avait retiré le Soudan de la liste des États soutenant le terrorisme ». À cet effet, Abdallah Hamdok a remercié Donald Trump, et a affirmé que « cette décision aurait un impact économique majeur ».

Rappelons que les Émirats Arabes Unis et le Royaume de Bahreïn avaient également normalisé leurs relations avec Israël, sous l’égide des États-Unis et du Président Trump. Aujourd’hui, c’est le Soudan qui franchit cette « étape majeure vers la paix au Moyen-Orient », comme l’a souligné le porte-parole de la Maison Blanche, Judd Deere.

#BREAKING : President @realDonaldTrump has announced that Sudan and Israel have agreed to the normalization of relations— another major step toward building peace in the Middle East with another nation joining the Abraham Accords 🇸🇩 🇮🇱 🇺🇸

HUGE win today for the United States and for peace in the world. Sudan has agreed to a peace and normalization agreement with Israel! With the United Arab Emirates and Bahrain, that’s THREE Arab countries to have done so in only a matter of weeks. More will follow! pic.twitter.com/UHB8H6oaZc

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 23, 2020