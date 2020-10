Liban : Saad Hariri à nouveau Premier Ministre 

Saad Harir a été nommé ce jeudi, 22 octobre, au poste de Premier Ministre du Liban, et est chargé de former « le gouvernement de sauvetage financier réclamé par le Président français, Emmanuel Macron ».

Après les consultations parlementaires menées par le Chef de l’État libanais, Michel Aoun, ce jeudi 22 octobre, Saad Hariri a été choisi, par une majorité de 65 députés, pour occuper le poste de Premier Ministre du Liban.

En effet, Saad Hariri a accepté l’invitation du Président Aoun de former un nouveau gouvernement pour le Liban, en remplacement de Mustapha Adib qui a présenté sa démission de ce même poste le 26 septembre dernier sans avoir formé un nouveau gouvernement pour le pays.

Pour sa part, Saad Hariri, chef de file des sunnites, a promis, lors d’une allocution télévisée à l’issue de sa nomination, « d’engager une équipe d’experts qui ne seraient pas issus de partis politiques », et s’est engagé « à former un gouvernement rapidement, car le temps presse et le pays est confronté à son unique et dernière chance ».

Pour rappel, il y un an, à savoir le 29 octobre 2019, Saad Hariri avait démissionné de son poste de Premier Ministre, expliquant que « sa décision vient répondre à la volonté des Libanais descendus manifester dans la rue ».

Rédaction d’Algérie 360.