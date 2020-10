Les lauréats de la 7e session du Prix Littéraire Mohammed Dib dévoilés 

Les trois lauréats de la 7e session du Prix Littéraire Mohammed Dib ont été proclamés le 20 octobre dernier.

Pour cette 7ᵉ session, le Prix en langue arabe a été remporté par l’écrivain Abdelmonaim Bensayah, pour son roman « Li narkos Tarantila thouma namout », publié par les éditions El Mahir.

Le Prix en langue française a été décroché par l’écrivain Mustapha Benfodil, pour son roman « Body Writing », paru aux éditions Barzakh.

Tandis qu’en langue Amazigh, l’écrivain Mourad Zimu a été désigné, pour son roman « Kawitu », publié par les éditions Casbah.

Les résultats ont été annoncés par le Président du Jury, l’académicien et critique Mohamed Sari, sur une vidéo publiée sur la page Facebook du Prix, et ce à cause de la conjoncture sanitaire actuelle, liée à la pandémie du Coronavirus (Covid-19) qui a empêché la tenue d’une cérémonie.

Pour précision, « le Prix Littéraire Mohammed Dib a été initié par l’association « La grande maison » en 2001, il récompense les créations récentes des jeunes écrivains algériens, en langue Arabe, Amazigh et Française. Le jury du prix est un jury international composé des plus grands noms de l’écriture et de la critique littéraire », détaille la page officielle du Prix.

Rédaction d’Algérie 360.