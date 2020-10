Éducation Nationale : Le Ministère dévoile le calendrier des compositions trimestrielles

Le Ministère de l’Éducation Nationale a arrêté, ce jeudi, 22 octobre, le calendrier des compositions trimestrielles de l’année scolaire 2020-2021.

En marge de la situation sanitaire actuelle, liée à la pandémie du Coronavirus (Covid-19), et en raison du caractère exceptionnel de cette année scolaire, le Ministère de l’Éducation a décidé « d’organiser deux phases d’évaluation pédagogique pour les trois cycles au cours de cette année scolaire 2020-2021, au lieu de trois comme à l’accoutumé ».

Selon le calendrier dévoilé par le Ministère de l’Éducation, « la période des compositions du premier trimestre pour les trois cycles d’enseignement, à savoir le primaire, le moyen et le secondaire, a été arrêtée du 28 février au 4 mars 2021 ».

Concernant le calendrier des compositions du deuxième trimestre, la date arrêtée est à partir du 13 juin 2021, et ce uniquement pour les niveaux non-concernés par des examens de fin d’année, à savoir 1, 2, 3 et 4ᵉ année primaire (AP), 1, 2 et 3e année moyenne (AM).

Tandis que la période des compositions pour les classes de la 1ère et de la 2ᵉ année secondaire (AS) a été fixée du 13 au 17 juin 2021.

Le calendrier du Ministère de l’Éducation fixe :

La date du 1er juin pour les compositions des classes de la 5ᵉ année primaire.

Les compositions des classes de la 4ᵉ année moyenne du 7 au 9 juin.

Les compositions des classes de la terminale (3ᵉ année secondaire) du 6 au 10 juin.

Rédaction d’Algérie 360.