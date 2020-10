Attar en visite à Hassi Messaoud pour inspecter l’état du four d’El Merk après l’incendie

Le Ministre de l’Énergie, Abdelmadjid Attar, s’est rendu ce vendredi, 23 octobre, à Hassi Messaoud pour effectuer une visite de travail et d’inspection et s’enquérir de l’état du four d’El Merk après l’incendie qui s’y est déclenché mercredi dernier.

Lors de sa visite de travail et d’inspection à Hassi Messaoud, le Ministre de l’Énergie, Abdelmadjid Attar, « accompagné d’une délégation ministérielle et du PDG de Sonatrach, Toufik Hekkar, s’est entretenu avec les responsables du fou de traitement du champ d’El Merk, après qui a subi un incendie mercredi dernier, provoquant l’arrêt de ce site de production des hydrocarbures », rapporte l’Agence officielle.

En effet, les faits exposés au Ministre expliquent que « l’alerte a été donnée après quand un opérateur avait remarqué, vers 20h17, une fumée sortante du four du 2ᵉ train, suivi d’un jet de flammes ».

Aussitôt, et pour des raisons de sécurité, les responsables du champ ont décidé « d’arrêter la production, jusqu’à la réparation du four endommagé », et « de faire intervenir une équipe multidisciplinaire composée d’experts algériens en exploitation, maintenance et instrumentation se mettra au travail à partir de dimanche 25 octobre », a indiqué M. Moussa Hamdani, administrateur du site, rajoutant que « les raisons derrière cet incendie n’ont pas encore été identifiées ».

À la lumière de ces explications, le Ministre de l’Énergie a instruit les dirigeants de la compagnie nationale des hydrocarbures « d’évaluer l’état du fou avant de procéder à son redémarrage, et de veiller à sa réparation ou à son éventuel remplacement ».

« J’attache une grande importance à la question de la sécurité des installations. Il ne faut non plus se précipiter pour sa reprise en vue de reprendre la production », a-t-il déclaré.

Dans ce même contexte, M. Attar a félicité « les travailleurs de Sonatrach et tous les opérateurs qui se sont mobilisés et sont intervenus pour maîtriser la situation ».

Pour rappel, l’incendie s’est déclenché mercredi dernier, au niveau du four du 2ᵉ train du centre de traitement du champ El Merk, relevant du Groupement Berkine. Le feu a vite été maîtrisé, et n’a engendré aucune perte humaine.

