Aïn Témouchent : Prolongation de la fermeture des commerces dans deux communes

Le wali de la wilaya d’Aïn Témouchent, M. Mohamed Moumen, a prolongé la fermeture des commerces et des grandes surfaces dans les communes de Béni Saf et de Oulhaça, et ce à partir de 18 heures du soir, jusqu’au lendemain à 6 heures. Cette décision est entrée en vigueur hier, et se poursuivra pendant sept (7) jours.

Ces mesures s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus (Covid-19) dans la wilaya d’Aïn Témouchent, notamment dans les deux communes en question, après avoir enregistré une hausse des contaminations quotidiennes.

Rédaction d’Algérie 360.