Un documentaire d’Al Jazeera sur Krim Belkacem crée une polémique

À l’occasion de la 50e anniversaire de son assassinant, la chaîne qatarie Al Jazzera a consacré un documentaire à l’ancien chef historique de la Guerre de libération nationale Krim Belkacem, assassiné en Allemagne le 18 octobre 1970, intitulé une « fin ambigüe », le documentaire n’est pas passé inaperçu, il a suscité de nombreuses réactions notamment celle de l’Organisation nationale des moudjahidines (ONM) qui a vite réagit.

En effet, Mohand Ouamar Benlhadj, secrétaire général de l’organisation, a déclaré dans une vidéo publiée sur le site de l’ONM : » Al Jazeera est allée enquêter même en Israël, rien que pour tenter de démontrer que Krim Belkacem avait des contacts avec ce pays. En Allemagne, ils ont pris des images de la façade de l’hôtel Continental à Frankfurt. En Algérie, ils ont fait parler des citoyens, algériens certes, mais qui ne sont pas dépositaires de la vérité et de l’histoire. Ils devaient prendre attache avec l’ONM, ils ne l’ont pas fait ».

Interrogé a ce propos lors du documentaire, Mahieddine Amimour, présenté comme l’ex-conseiller à la communication du défunt président Houari Boumediene a répondu « Des Israéliens ont tenté de contacter Krim Belkacem pour les aider à renverser le régime de Boumediene, mais Krim Belkacem avait refusé, parce que c’est un moudjahid. Il a refusé tout contact avec les Israéliens ».

Selon les documents en possession d’Al-Jazeera, Krim Belkacem, s’était déplacé en train de Düsseldorf à Francfort en compagnie de deux personnes, il avait été drogué avant d’être assassiné. Le rapport des services secrets allemands faisait état de la nécessité de garder cette affaire secrète et de ne pas en informer les médias pour des raisons politiques, «Certains accusent les autorités algériennes de l’époque qui voyaient en Krim Belkacem une menace pour le régime, d’autres pointent des officines étrangères qui cherchaient à provoquer une guerre civile en Algérie, tandis que d’autres encore n’excluent pas l’implication des services secrets français et israéliens », dévoile le documentaire, « Il avait perdu beaucoup de son influence. Il était devenu gênant pour les autorités algériennes en raison de ses relations avec les services de sécurité français et israéliens », a déclaré Mohamed Abbas, présenté comme un historien spécialisé dans la révolution algérienne, le documentaire de la chaîne qatarie révèle également que les enquêteurs avaient trouvé des notes secrètes écrites par Krim Belkacem qui préludaient une « action politique violente visant à renverser le régime à Alger ».

Mohand Ouamar Benlhadj, secrétaire général de l’organisation a déclaré a ce propos de l’assassinant de Krim Belkacem, « Peut-être qu’un jour les choses seront clarifiées concernant sa mort. Actuellement, il y a plusieurs thèses à ce sujet. On peut dire que les premiers responsables de sa mort sont les Algériens, c’est nous, même si la main qui l’a exécuté est étrangère. Car nous n’avons pas demandé des éléments de réponse aux Allemands sur les circonstances de sa mort. »

Pour conclure, le SG de l’ONM a sévèrement critiqué la chaîne qatarie Al Jazzera, « Nous connaissons cette chaîne depuis sa création. Nous ne sommes pas étonnés par ce qu’elle dit à propos de nos affaires intérieures. Ils se sont immiscés déjà lors du hirak pour que le drapeau amazigh soit interdit ».

Rédaction d’Algérie360