Les trois pays du Maghreb sur la liste rouge de l’Union européenne

La Tunisie été hier retirée de la liste des pays sûrs de l’Union européenne, rejoignant le Maroc et l’Algérie.

Selon l’AFP, l’Union Européenne a mis a jour, hier 21 octobre, sa liste des pays considérés comme « sûrs » en termes de cas de contamination au nouveau virus Covid-19. La Tunisie, le Canada, ainsi que la Géorgie ont été retirée de cette liste, à cause de l’augmentation du nombre de nouvelles infections au Coronavirus.

« En raison d’une forte hausse des cas d’infection au Covid-19, la Géorgie, le Canada et la Tunisie ont été retirés de la liste », a expliqué une source diplomatique européenne à l’AFP. La Tunisie a donc rejoint l’Algérie et le Maroc. Le nombre de nouveaux cas est en augmentation en Tunisie, avec 1442 contaminations et 29 décès en 24 heures, le 20 octobre. La même hausse est à déplorer au Maroc, qui a enregistré hier 3577 nouveaux cas, et 52 décès.

Par ailleurs, suite à une amélioration de la situation sanitaire à Singapour, avec une baisse des nouveaux cas, qui est passé à une dizaine de nouvelles contaminations par jour, et seulement 28 décès depuis le début de la pandémie, les ressortissants de ce pays peuvent maintenant, et pour la première fois depuis l’élaboration de la liste, entrer dans un pays de l’UE, même dans le cadre de voyages non essentiels.

Ainsi, les pays composant la liste qui sera officialisée d’ici demain sont : l’Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, le Rwanda, la Corée du Sud, la Thaïlande, l’Uruguay, Singapour et la Chine (sous réserve de confirmation de la réciprocité).

Rédaction d’Algérie360.