Explosion de gaz à El Bayadh : Le Tribunal rend son verdict

Les 12 accusés dans l’affaire de l’explosion de gaz à El Bayadh viennent d’être condamnés, ce jeudi 22 octobre, par la Tribunal d’El Bayadh.

Selon des sources locales, les responsables présumés dans l’explosion du conduit de gaz à El Bayadh viennent, tous les 12 d’être condamnés à des peines d’emprisonnement allant de 3 à 5 ans de prison ferme, en plus d’amende s’élevant à 100.000 Dinars.

Par ailleurs, l’entrepreneur a été condamné à 3 ans de prison ferme, et à une amende de 100 000 dinars, l’empêchant de participer à des marchés publics pour une durée de 5 ans. L’opérateur des travaux, le conducteur de la foreuse, un ingénieur de Sonelgaz, un ingénieur à l’Autorité nationale de contrôle des travaux, ainsi que deux ingénieurs des ressources en eau ont été condamnés à 3 ans de prison et à une amende de 100000 dinars algériens.

En outre, un membre du conseil municipal d’El Bayadh, qui était en détention provisoire, a été également condamné à 3 ans de prison et à une amende de 100 000 dinars, tandis qu’un autre membre, qui était sous contrôle judiciaire, a écopé d’une peine de deux ans d’emprisonnement et à une amende de 100 000 dinars.

Un ingénieur de « Sonelgaz », un autre fonctionnaire à Algérie télécom, et un responsable de SEAAL, placés sous contrôle judiciaire, ont tous été condamné à deux ans de prison ainsi qu’à une amende de 100 000 DZD.

Pour rappel, le samedi 10 octobre dernier, une violente explosion de gaz avait secoué la cité « Oulked Yahia2 » au chef-lieu de la wilaya d’El Bayadh, ayant causé cinq morts, dont un homme, une femme et trois enfants, ainsi que 18 blessés (cinq hommes, huit femmes et cinq enfants). L’accident a engendré des dégâts matériels, notamment l’effondrement total de deux habitations, l’effondrement partiel de six autres, ainsi que l’incendie d’un camion.

Rédaction d’Algérie360.