Coronavirus Algérie : Les principaux événements de la journée du 22 octobre 2020

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 266 nouvelles contaminations au Covid-19 et 8 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s’élève à 55357, celui des décès à 1888, alors que le total des patients guéris passe à 38618.

Voici les principaux événements de journée du jeudi 22 octobre :

Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a nommé, par décret présidentiel, Dalila Boudjemaâ comme conseillère chargée de l’écologie. … lire la suite

Le nom de l’ancien wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, a été cité, hier mercredi, au procès relatif à l’affaire des marchés décrochés par l’entreprise d’affichage urbain AD Display pendant les mandats des deux anciens maires de Ben Aknoun (Alger), Bouaraba Kamel et Ben Amer Yacine. … lire la suite

Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a ponté du doigt, ce jeudi 22 octobre, les « pseudos hommes d’affaires et investisseurs ». … lire la suite

Le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune, a adressé, ce jeudi 22 octobre, une lettre au journalistes algériens à l’occasion de la Journée nationale de la presse. … lire la suite

La campagne pour le projet de révision de la constitution s’est poursuivi, ce jeudi 22 octobre, avec un meeting à Alger du ministre des Sports Sid Ali Khaldi. … lire la suite

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a indiqué, hier mercredi, que « l’Algérie nouvelle est celle des jeunes ». … lire la suite

Plusieurs pays négocieraient la livraison du médicament contre le nouveau Coronavirus « Aeplivir », fabriqué en Russie. … lire la suite

266 nouvelles contaminations, 136 nouveaux cas de guérison, ainsi que 08 décès ont été enregistrés au bilan Coronavirus de ce jeudi 22 octobre 2020. … lire la suite

La Tunisie été hier retirée de la liste des pays sûrs de l’Union européenne, rejoignant le Maroc et l’Algérie. … lire la suite

Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a réitéré aujourd’hui jeudi son rejet catégorique de tout type d’insultes et d’humiliations envers les enseignants, en commentant la scène qui a suscité l’indignation générale sur les réseaux sociaux à cause de l’attitude méprisante du wali de la wilaya d’Oran envers une institutrice. … lire la suite

À l’occasion de la célébration de la Journée nationale de la presse, des journalistes exerçant dans divers organes nationaux ont adressé une lettre aux autorités dans laquelle ils ont appelé à un apaisement dont la libération de Khaled Drareni. … lire la suite

Les élèves du cycle primaire ont repris hier les cours, toutefois, beaucoup d’enfants autistes ont été privés de scolarité, et n’ont pas pu rejoindre les bancs de l’école. … lire la suite

Le programme de vol de la compagnie aérienne Alitalia pour le mois de décembre a été mis à jour, l’Algérie figure parmi les destinations prévues par la compagnie. … lire la suite

Le calendrier complet du championnat de Ligue 1 Mobilis, saison 2020-2021, a été dévoilé aujourd’hui jeudi 22 octobre par la Ligue de football professionnel (LFP) et dont la première journée aura lieu le week-end du 28 novembre 2020. … lire la suite

L’histoire d’une famille Algérienne ayant émigré au canada en septembre dernier, a provoqué l’émoi chez la diaspora Algérienne au Canada. … lire la suite

La levée de l’immunité parlementaire du premier responsable et président du Rassemblement pour la culture et la démocratie continue de suscité les réactions des organisations, des personnalités et des militants de divers horizons qui n’ont pas cessé d’exprimé leur indignation et leur colère face à ces attaques qui ciblent les militants de l’opposition en Algérie. … lire la suite

À l’occasion du 50e anniversaire de son assassinat, la chaîne qatarie Al Jazzera a consacré un documentaire à l’ancien chef historique de la Guerre de libération nationale Krim Belkacem, assassiné en Allemagne le 18 octobre 1970, intitulé une « fin ambigüe », le documentaire n’est pas passé inaperçu, il a suscité de nombreuses réactions notamment celle de l’Organisation nationale des moudjahidines (ONM) qui a vite réagit. … lire la suite

Les 12 accusés dans l’affaire de l’explosion de gaz à El Bayadh viennent d’être condamnés, ce jeudi 22 octobre, par la Tribunal d’El Bayadh. … lire la suite

Dans une lettre adressée au chef de l’État Abdelmadjid Tebboune, et publiée aujourd’hui 22 octobre à la une du quotidien francophone « Liberté », l’écrivain Algérien Kamel Daoud a appelé Abdelmadjid Tebboune a libéré les détenus d’opinions et les opposants incarcérés en Algérie, a quelques jours seulement de la fête du 1 novembre. … lire la suite

Dans la soirée du 18 octobre dernier, une famille Algérienne a été victime d’une agression au couteau, par deux jeunes femmes, non loin de la Tour Eiffel à Paris. … lire la suite

La sélection algérienne de football, sacrée championne d’Afrique 2019, l’Algérie a gagné 5 places et s’est classée au 30e rang du classement FIFA du mois d’octobre, publié jeudi 22 octobre par la Fédération internationale de football (FIFA) sur son site officiel. … lire la suite