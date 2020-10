Canada : L’histoire émouvante d’une famille Algérienne à Montréal

L’histoire d’une famille Algérienne ayant émigré au canada en septembre dernier, a provoqué l’émoi chez la diaspora Algérienne au Canada.

En effet, La famille Bouras, composée du père, Mohamed, de la mère, Yasmine Benbrahim, et de trois enfants, deux filles et un garçon, âgés respectivement de 6, 8, et 11 ans, est arrivée à Montréal, au Québec, le 23 septembre dernier, projetant de s’installer et de s’occuper de leurs enfants durant les premiers mois qui suivent leur installation.

Toutefois, le destin en a décidé autrement, et le père, Mohamed Bouras se plaignait d’un mal de tête au bout du dixième jours d’installation au Canada, et suite à des convulsions, il s’effondra et fut évacué d’urgence à l’hôpital sans sa famille, qui n’avait pas encore accompli leur période de quarantaine obligatoire d’une durée de 14 jours.

Le père a donc été placé dans le coma, mais son état de santé s’est détérioré et il a, par la suite subi plusieurs AVC avant de rendre l’âme au bout de 13 jours d’hospitalisation. Sa femme, sans ressources, s’est dès lors retrouvé avec une facture pour les frais d’hospitalisation qui a atteint la somme de 250.000 dollars canadiens, soit un peu plus de 160.000 euros.

À cet effet, une collecte de fonds a été lancée par un ami de la famille, et en 24 heures, les deux tiers de la somme de 250.000 dollars ont été récoltés. Les fonds amassés ont dépassé l’objectif initial à plus de 280.000 dollars avec l’apport des autres Canadiens, suite à la sortie de l’histoire dans la presse locale.

Ainsi, Grâce aux réseaux sociaux, la collecte a été partagée près de 14.000 fois, et le nombre de donateurs a dépassé les 4.200. Mohamed Bouras sera, en outre, rapatrié samedi prochain, pour être enterré en Algérie.

Rédaction d’Algérie360.