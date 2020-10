Tebboune: « Des traitres transforment des sites électroniques en terreau fertile pour semer la discorde »

Le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune, a adressé, ce jeudi 22 octobre, une lettre au journalistes algériens à l’occasion de la Journée nationale de la presse.

Dans sa lettre, M. Tebboune a pointé du doigt les dépassements de certains journaux électroniques qui veulent, selon lui, « semer la discorde et à saper le moral des citoyens ».

« Des mercenaires et des traitres transforment des sites électroniques en terreau fertile pour la diffusion de tels discours et de toutes les campagnes acharnées visant à semer la discorde et à saper le moral des citoyens », a écrit M. Tebboune.

Le chef de l’État a également évoqué, dans sa lettre, les nouveautés de la nouvelle constitution dans le secteur des médias et la presse.

« Le projet de révision de la Constitution garantit le droit à la création de sites et de journaux électroniques, en consécration de la liberté de la presse avec tout ce qu’elle comporte comme liberté d’expression, de créativité et de droit d’accès aux sources d’information et de protection de l’indépendance du journaliste et du secret professionnel », a-t-il fait savoir.

Rédaction d’Algerie360