Transavia : Suspension des dessertes vers l’Algérie jusqu’à l’année prochaine

Le programme de dessertes prévu par la compagnie aérienne Transavia, comportant des vols vers l’Algérie a été suspendu jusqu’à l’année prochaine.

Dans une note publiée sur son site, et adressée à ses clients voyageant entre l’Algérie et la France, la compagnie aérienne low cost Transavia a annoncé l’annulation de tous ses vols vers l’Algérie, et ce pour le reste de l’année en cours, ainsi que les 3 premiers mois de l’année 2021.

Cette décision intervient suite au maintien des restrictions aux frontières, imposées par les autorités Algériennes, dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du Coronavirus (Covid-19). « Tous les vols à destination de l’Algérie sont annulés jusqu’au 31 mars 2021 inclus », lit-on sur le site de la compagnie.

Il est à noter que la compagnie aérienne a, durant le mois de juin dernier, effectué plusieurs vols spéciaux dans le cadre des opérations de rapatriement des étrangers bloqués en Algérie, suite à la fermeture des frontières Algérienne, en vue de la crise sanitaire actuelle liée à la propagation de la pandémie du Covid-19.

Rédaction d’Algérie360.