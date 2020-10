Tlemcen : Une tentative de migration clandestine mise en échec

Une tentative d’émigration clandestine devant avoir lieu au départ des côtes Ouest, a été déjouée par les éléments des services de sécurité de la Wilaya de Tlemcen.

Selon des sources locales concordantes, les services de sécurité de la wilaya de Tlemcen ont déjoué une tentative d’émigration clandestine qui devait avoir lieu à partir des rivages de l’Ouest du pays. L’opération a eu lieu suite à un contrôle d’un véhicule qui transportait 5 individus, originaires de plusieurs et différentes régions du pays.

Lors de la fouille des mis en cause, une importante somme d’argent, d’une valeur d’une cinquantaine de millions a été découverte et saisie par les éléments des services de sécurité de la wilaya de Tlemcen. Une enquête a donc été ouverte et menée par la brigade judiciaire.

Les investigations se sont soldées par les aveux du groupe d’individus interpellés, attestant qu’ils s’apprêtaient à prendre le large à bord d’une embarcation mise à leur disposition par deux individus âgés de 23 ans. Suite à ces informations, les passeurs en question ont été identifiés et arrêté, ainsi qu’une embarcation dotée d’un puissant moteur de 50 cv a été saisie.

Une procédure judiciaire a été effectuée à l’encontre des candidats à l’émigration clandestine et leurs passeurs, qui ont été présentés devant le magistrat instructeur.

